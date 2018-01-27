Havamız ısınıyor

Yozgat’ta soğuk hava etkisini pazartesi gününe kadar sürdürecek. Bugün Yozgat’ta hava sıcaklığı gündüz saatlerinde -2 derece dolayında hissedilmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren hava soğumaya başlayacak ve sıcaklık -8 dereceye kadar çıkacak. Yarın hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık bir derece artarken, gece hava sıcaklığı -11 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Pazartesi günü hava sıcaklığı -1 ila -7 derece dolayında hissedildikten sonra gündüz hava sıcaklığı 6 dereceye kadar yükselirken, gece soğuk hava etkisini sürdürecek. Salı günü gündüz saatlerinde 0 derece olması beklenilen hava sıcaklığı Çarşamba günü 3, Perşembe günü 4, Cuma günü 6 derece olarak hissedilecek. Gece ise hava sıcaklığı -9 ila -3 derece dolayında olması bekleniyor.