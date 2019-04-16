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Hatlar taşınmalı

YOZGAT’ta yerleşim yerleri arasında kalan yüksek gerilim hatlarının taşınması gerekiyor.

Hatlar taşınmalı

YOZGAT’ta yerleşim yerleri arasında kalan yüksek gerilim hatlarının taşınması gerekiyor.

16 Nisan 2019 Salı 00:00
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Hatlar taşınmalı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi(TEİAŞ)ne ait yüksek gerilim hatları yerleşim yerlerinin arttığı Çapanoğlu Mahallesinde tehlike oluşturuyor.
Çapanoğlu Mahallesi TOKİ konutları bölgesinden geçen yüksek gerilim hatları, çocuk oyun parklarının üzerinden geçiyor. Elektrik iletim hatları daha önce bölgede yerleşim bulunmadığı için bu bölgeden geçerken, günümüzde şehirleşmenin yoğunlaşmasıyla evlerin ve parkların arasında kaldı.
Yozgat Belediyesi TEİAŞ’tan elektrik iletim hatlarının taşınmasını talep ediyor. TEİAŞ ise söz konusu bölgede belediyenin park inşa ederken yüksek gerilim hattı mesafesini dikkate almayarak ihlal gerçekleştirdiğini ve yine söz konusu bölgede bazı konutların inşa edilirken de kanundaki mesafenin ihlal edildiğini savundu. TEİAŞ, Çorum’un Alaca ilçe sınırları içerisine inşa edilecek yeni trafo merkezinin Yozgat’a da hizmet edeceğini ve bu projeyle birlikte sorunun çözülebileceği bilgisini paylaştı.

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