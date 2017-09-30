-Hastane yolunda asfalt zamanı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye imkanlarıyla yapılan ilk bulvarın alt yapı çalışmalarının tamamlanıp, karayolları ekipleri tarafından ise bir bölümünün asfaltının döküldüğünü, kalan kısımlarda kaldırım ve refüj çalışmalarının tamamlanarak, önümüzdeki günlerde asfaltının döküleceğini anlattı.

Yozgat Belediye Başkanı Aslan, yolun kalan kısımlarının altyapılarının tamamlanabilmesi için bölgeden geçmekte olan elektrik, telefon, doğalgaz, su gibi hizmet hatlarının da yerlerinin değiştirilmesi gerektiğini, bunun da zaman aldığını ifade etti. Başkan Arslan, ‘’Gecikmeli bir çalışma oldu. Şikayetleri biliyoruz ama bizim elimizden gelen bir konu değil. Bir yıl orada bulunan kabloların, hatların yerinin değiştirilmesini bekledik. Bölgede geçici bir yol yapmak istemedik, kalıcı bir çalışma olsun istedik. Yozgat’ın en önemli bir yatırımı olarak görüyoruz. Bölgede adete bir yol ağı oluşturduk. Bugün için gereksiz görülebilir ama sadece bugünü düşünerek değil, Yozgat’ın geleceğini de düşünerek bir çalışma yapıyoruz’’ dedi.

Başkan Arslan, yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak yeni yolun kenarında yeşil alanlar ve bisiklet yolunun da yer aldığını, hizmete açıldığında Yozgat'ın en uzun, en geniş caddesini tamamlamanın mutluluğunu yaşayacaklarını anlattı. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Şehir Hastanesine ulaşımda kullanılan Uluslararası E-88 Karayolunda oluşan yoğunluğun ortadan kalkacağı vurgulayan Başkan Arslan, Karayolları tarafından Karayolundan hastaneye ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmaması, araçların beklemeden doğrudan hastaneye giriş-çıkış yapabilmeleri için planladığı köprülü kavşak çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

ALTERNATİF BAĞLANTI YOLLARI

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yapılan bulvara bağlantı yollarının yapıldığını kaydederek, E-88 Karayolundan yeni yapılan bulvara bağlantı yollarının yapılıp, Trafik İstasyonu önündeki bağlantı yolunda ise düzenleme yapılarak, kot farkının araçların rahatlıkla çıkabilmelerine yönelik olarak düzenlendiğini bildirdi. Arslan, ‘’Diğer taraftan farklı kesimlerden de bağlantı yolları yapıldı. Ayrıca inşaatı devam etmekte olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin önünden de yeni bir yol açmak üzere çalışmaları başlattık’’ diye konuştu.