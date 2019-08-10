Hasta Buzağının Veteriner serüveni

Buzağının hastalanması üzerine hemen Veteriner hekime getirmek zorunda kaldığını belirten Şükrü Eker, ‘Veterineri alıp, köyü götürmem zaman alacaktı. Köyden gelip, veterineri alıp, köye götürmektense, buzağıyı şehre götürmek daha mantıklı geldi. Aracım zaten buna müsait. Otomobilimin arka koltuklarını yatırdım, buzağıyı bindirip, Yozgat’a getirdim’ dedi. Veteriner Hekim Nevzat Kılıçgil, kendisine getirilen buzağıya araç içerisinde müdahale etti. Otomobil ile seyahat eden buzağı, muayene sonrasında geldiği gibi özel otomobilin arka koltuğundan köyüne dönüş yaptı.

