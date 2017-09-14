Hassas çalışıyorlar

Şehir temizliği ve çöp konusunda bazı vatandaşların duyarsızlıklarına rağmen, Yozgat Belediyesi temizlik konusunda hassas çalışmalarını sürdürüyor.

Gün boyu şehrin çöp ve kirini toplayan temizlik araçları, ertesi gün daha temiz ve hijyenik bir halde hizmet verebilmek adına gün sonunda dezenfekte edilerek, yıkanıyor.

Çöp toplama araçları, sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle oluşan kötü koku ve görüntüleri gidermek amacıyla, gün sonunda dezenfekte ve yıkama işleminden geçiriliyor.

Yozgat Belediyesi’nin temizlik konusunda gösterdiği hassasiyeti tebrik eden vatandaşlar ise her vatandaş ve esnafın da belediye gibi kendi çevresi ve yaşam alanını aynı hassasiyetle temizlemesi ve dezenfekte etmesi durumunda, Yozgat’ın Türkiye’de en çevreci ve en temiz şehirlerden bir tanesi olabileceği yorumunu yapıyor.

Haber:Mustafa TEKER