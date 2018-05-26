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Hasar oluştu

YOZGAT Belediyesi şehir şebeke isale hattında önemli hasar meydana geldiğini ve su kesintisine sebebiyet verdiğini duyurarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Hasar oluştu

YOZGAT Belediyesi şehir şebeke isale hattında önemli hasar meydana geldiğini ve su kesintisine sebebiyet verdiğini duyurarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Hasar oluştu

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Karatepe Mahallesinde istinad duvarı çalışması yürüten bir firmanın izin verilen alan dışına çıkması sonucu, şehir şebeke isale hattında önemli hasara yol açtığı bildirildi. Şehri bir kısmında tamirat gerekçesiyle yaklaşık 2 gün su verilemeyeceğini açıklayan Yozgat Belediyesi, olaya belediye ekiplerinin anında müdahale ederek, gece çalışmaya başladıklarını aktardı. Arızanın giderilmesiyle birlikte en kısa sürede su verileceğini ilan eden Yozgat Belediyesi olaya ilişkin inceleme başlatılarak gerekli işlemlerin yapılacağını vurgulayarak kısa süreli kesintiden ötürü vatandaşlardan özür diledi.

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