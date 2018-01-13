Hanımelinde geleneksel buluşma

Hanımeli gözleme sahibi Nuri Tinel tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde düzenlenen basın buluşmasında Yozgat’ta görev yapan muhabirler Hanımeli gözlemede bir araya geldi. Hanımeli Gözleme sahibi Nuri Tinel, bütün gazeteciler 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutladı. Tinel, her yıl düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri basın kahvaltısında davetine gelen bütün muhabirlere teşekkür etti. Bu tip etkinlikleri önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğini dile getiren Tinel, Gazetecilik mesleğinin çok meşakkatli bir meslek olduğunu, gazetecilerin çok zor şartlar altında görevlerini yapma gayreti içerisinde olduğunu bu nedenle de onların yılda bir kere de olsa hatırlanması gerektiğini vurguladı. Tinel, bu vesile ile bütün gazetecilerin gününü kutlarken, çalışma hayatlarında da başarılar diledi.