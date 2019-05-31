HANGİ İLDE KAÇ YOZGATLI VAR

Adana 3 bin 82,

Adıyaman 352

Afyonkarahisar 1144

Ağrı 700

Amasya 1172

Artvin 243

Aydın 4 bin 761

Balıkesir 5 bin 705

Bilecik 845

Bingöl 468

Bitlis 488

Bolu 1470

Burdur 604

Çanakkale 2 bin 286

Çankırı bin 180

Çorum 4 bin 853

Denizli 1999

Diyarbakır 1308

Edirne 1244

Elazığ 802

Erzincan 761

Erzurum 1221

Eskişehir 3 bin 372

Gaziantep 1467

Giresun 561

Gümüşhane 358

Hakkâri 1010

Hatay 1689

Isparta 1185

İçel (Mersin) 6 bin 125

Kars 449

Kastamonu 1033

Kırklareli 1075

Kırşehir 7 bin 753

Konya 6 bin 892

Kütahya 1027

Malatya 1022

Manisa 3 bin 591

Kahramanmaraş 929

Mardin 765

Muğla 6 bin 399

Muş 394

Nevşehir 2 bin 513

Niğde 1083

Ordu 711

Rize 377

Sakarya 4 bin 115

Samsun 3 bin 3

Siirt 542

Sinop 431

Sivas 3 bin 648

Tekirdağ 7 bin 416

Tokat 5 bin 502

Trabzon 946

Tunceli 427

Şanlıurfa 1194

Uşak 590

Van 1198

Zonguldak 1356

Aksaray 1428

Bayburt 169

Karaman 323

Batman 437

Şırnak 1082

Bartın 522

Ardahan 160

Iğdır 275

Yalova 2 bin 347

Karabük 768

Kilis 183

Osmaniye 386

Düzce 1094