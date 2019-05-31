HANGİ İLDE KAÇ YOZGATLI VAR

Adana 3 bin 82,
Adıyaman 352
Afyonkarahisar 1144
Ağrı 700
Amasya 1172
Artvin 243
Aydın 4 bin 761
Balıkesir 5 bin 705
Bilecik 845
Bingöl 468
Bitlis 488
Bolu 1470
Burdur 604
Çanakkale 2 bin 286
Çankırı bin 180
Çorum 4 bin 853
Denizli 1999
Diyarbakır 1308
Edirne 1244
Elazığ 802
Erzincan 761
Erzurum 1221
Eskişehir 3 bin 372
Gaziantep 1467
Giresun 561
Gümüşhane 358
Hakkâri 1010
Hatay 1689
Isparta 1185
İçel (Mersin) 6 bin 125
Kars 449
Kastamonu 1033
Kırklareli 1075
Kırşehir 7 bin 753
Konya 6 bin 892
Kütahya 1027
Malatya 1022
Manisa 3 bin 591
Kahramanmaraş 929
Mardin 765
Muğla 6 bin 399
Muş 394
Nevşehir 2 bin 513
Niğde 1083
Ordu 711
Rize 377
Sakarya 4 bin 115
Samsun 3 bin 3
Siirt 542
Sinop 431
Sivas 3 bin 648
Tekirdağ 7 bin 416
Tokat 5 bin 502
Trabzon 946
Tunceli 427
Şanlıurfa 1194
Uşak 590
Van 1198
Zonguldak 1356
Aksaray 1428
Bayburt 169
Karaman 323
Batman 437
Şırnak 1082
Bartın 522
Ardahan 160
Iğdır 275
Yalova 2 bin 347
Karabük 768
Kilis 183
Osmaniye 386
Düzce 1094
Adana 3 bin 82,
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