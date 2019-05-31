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HANGİ İLDE KAÇ YOZGATLI VAR

HANGİ İLDE KAÇ YOZGATLI VAR? İşte cevabı...

HANGİ İLDE KAÇ YOZGATLI VAR

HANGİ İLDE KAÇ YOZGATLI VAR? İşte cevabı...

31 Mayıs 2019 Cuma 00:00
1 Okunma
HANGİ İLDE KAÇ YOZGATLI VAR

Adana    3 bin 82, 
Adıyaman     352
Afyonkarahisar     1144
Ağrı    700
Amasya     1172
Artvin    243
Aydın    4 bin 761
Balıkesir     5 bin 705
Bilecik    845
Bingöl    468
Bitlis    488
Bolu    1470
Burdur     604
Çanakkale     2 bin 286
Çankırı     bin 180
Çorum    4 bin 853
Denizli    1999
Diyarbakır     1308
Edirne    1244
Elazığ    802
Erzincan     761
Erzurum     1221
Eskişehir     3 bin 372
Gaziantep     1467
Giresun 561
Gümüşhane     358
Hakkâri     1010
Hatay    1689
Isparta    1185
İçel (Mersin)    6 bin 125
Kars    449
Kastamonu     1033
Kırklareli     1075
Kırşehir     7 bin 753
Konya    6 bin 892
Kütahya     1027
Malatya     1022
Manisa     3 bin 591
Kahramanmaraş     929
Mardin     765
Muğla    6 bin 399
Muş     394
Nevşehir     2 bin 513
Niğde     1083
Ordu     711
Rize     377
Sakarya     4 bin 115
Samsun     3 bin 3
Siirt     542
Sinop     431
Sivas     3 bin 648
Tekirdağ     7 bin 416
Tokat    5 bin 502
Trabzon     946
Tunceli     427
Şanlıurfa     1194
Uşak     590
Van     1198
Zonguldak     1356
Aksaray     1428
Bayburt     169
Karaman     323
Batman     437
Şırnak    1082
Bartın    522
Ardahan     160
Iğdır     275
Yalova     2 bin 347
Karabük     768
Kilis     183
Osmaniye     386
Düzce    1094

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