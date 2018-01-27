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Hamsi dondu

YOZGAT’ta etkili olan kar yağışı balıkçıların işini zorlaştırırken, satışlarını artırdı.

Hamsi dondu

YOZGAT’ta etkili olan kar yağışı balıkçıların işini zorlaştırırken, satışlarını artırdı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Hamsi dondu

Yozgatlı balıkçılar tezgahlara çıkardıkları hamsileri donan halleriyle satışa sundu.
Balıkçı esnafı, soğuyan havayla birlikte, Karadeniz’de hamsinin bollaştığını ve taze balıkların Yozgat tezgahlarına kadar geldiğini söyledi.
Yozgatlıların soğuk havada daha fazla balık tükettiğini aktaran balıkçı esnafı: “Soğuk havada balığın daha taze ve yeni olduğunu düşünüyorlar ve bu mevsimlerde satışlarımız artıyor” dedi.
 

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