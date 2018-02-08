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HALICILIK HIZ KESMEDEN

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İş-Kur tarafından ortaklaşa Saraykent Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde açılan Bünyan halıcılık kurusunu ziyaret eden Yozgat İş-Kur il Müdürü Taner Yıldız kursiyerler ile sohbet etti.

HALICILIK HIZ KESMEDEN

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İş-Kur tarafından ortaklaşa Saraykent Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde açılan Bünyan halıcılık kurusunu ziyaret eden Yozgat İş-Kur il Müdürü Taner Yıldız kursiyerler ile sohbet etti.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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HALICILIK HIZ KESMEDEN

Yıldız, kursu Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öcal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Gürsoy, AK Parti İlçe Başkanı Nuri Çınar ile birlikte gezdi.
Kursiyerlerin soru ve görüşlerini dinleyen Yıldız, böyle önemli bir projenin sadece kurs müddeti içerisinde bırakılmaması gerektiğini, kurs bittikten sonra da bayanların bu iş kolunu sürdürmeleri gerektiğini söyledi.
Bu kursun bayanlar için bir iş kapısı olması gerektiğini ve yapılan ürünlerin ise Saraykent’in tanıtılması adına bir bina içerisinde sergilenip satılabileceği vurgulayan Yıldız, İş Kur Yozgat İl Müdürlüğü olarak bu tip projelere desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.
Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan ise, bu tür çalışmaların Saraykent ilçesinin tanıtımı adına büyük bir önem taşıdığını ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün bu tür çalışmalara ağırlık vereceğinin altını çizdi.
Kurs gezimi sonrasında Saraykent İl Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylen, İş-Kur İl Müdürü Taner Yıldız’a kök boyalı Bünyan halısı hediye etti.

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