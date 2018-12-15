Güvercinlere harcıyor

Erdoğan Akdağ Mahallesi Muhtarı Mustafa Gümüş, 10 yıldır muhtarlık maaşının belli bir kısmını sokak güvercinlerinin beslenmeleri için harcıyor. Her sabah erken saatte evinden çıkan Gümüş, belirli noktalarda bulunan güvercinlere yem veriyor. Güvercinlerin su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan Gümüş, her gün 15 liralık yem alarak güvercinleri besliyor. Kuşları doyurduktan sonra gönül rahatlığı ile muhtarlık bürosuna giden Gümüş, çarşı esnafına da düzenli olarak hayırlı işler demeyi ihmal etmiyor. Kuşların özellikle soğuk kış günlerinde aç kalmalarına gönlünün razı olmadığını belirten Gümüş, "28 yıllık muhtarım. Aşağı, yukarı düzenli olarak 10 yıldır kuşları besliyorum. Günde üç noktaya yem bırakıyorum. Muhtarlık maaşımın bir kısmını kuşlara harcıyorum. Allah rızası için, işimin gücümün rast gitmesi için bunu yapıyorum. Özellikle soğuk kış günlerinde vatandaşların hayvanlara ekmek, buğday, su vermelerini istiyorum. Ölünceye kadar da kuşları yemlemeye devam edeceğim" dedi.