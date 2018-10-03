Güvercin ölümleri dikkat çekiyor

Şehir merkezindeki güvercin ölüleri vatandaş ve esnafların dikkatini çekti. Yozgat’ta genellikle çatı aralarına yuva yapan, özellikle Un Pazarı ve Meydan Yeri Caddesinde yoğunlaşan güvercinler, son günlerde bilinmeyen bir nedenle ölmeye başladı. Kaldırım kenarlarında yer alan güvercin ölümleri, esnafın dikkatini çekti. Yozgatlı esnaflar, son günlerde dükkanlarının önünde ölü güvercinler bulmaya başladıklarını söylediler. Öte yandan gün içerisinde de çatı kenarında bulunan veya uçan kuşların yere düşerek öldüğünü aktaran esnaf, ölümlerin bir hastalık neticesinde olabileceğini ifade etti.