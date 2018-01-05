Gurbetteki ‘Yozgat’ Çeşmesi

Ana Tren Garı meydanına yapılan çeşmede 4 musluğun bulunduğu, bu musluklardan sürekli içilebilir suyun aktığı belirtildi. Hollanda’da Yerköy’e yapılacak yatırımlarla ilgili temaslarda bulunan Yozget Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Yozgat Belediyesi ile kardeş şehir olan Hollanda’nın Hengelo şehrindeki çeşmeden su içti. Çelik, Hollanda Yozgatlılar Federasyon bağlı Yozgatlı Dernek ve Vakıfların ortaklaşa yaptırdığı çeşmenin Avrupa’da ilk olduğuna dikkat çekti.