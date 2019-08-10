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Güllü teyzenin sürpriz konuğu

YOZGAT’ın sevilen simalarından, Eskipazar Mahallesi’nde ikamet edip, geçimini evlere temizliğe giderek sağlayan, ancak bugünlerde evinin önünden pek ayrılamayan Güllü teyze, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı konuk etti.

Güllü teyzenin sürpriz konuğu

YOZGAT’ın sevilen simalarından, Eskipazar Mahallesi’nde ikamet edip, geçimini evlere temizliğe giderek sağlayan, ancak bugünlerde evinin önünden pek ayrılamayan Güllü teyze, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı konuk etti.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Güllü teyzenin sürpriz konuğu

Evinin önünde üzerlik satarak, geçimini sağlamaya çalışan Güllü teyze, evinin önüne yanaşan resmi araçtan inen Vali Çakır’ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. ‘Vah anam Vali mi gelmiş, bana mı gelmiş!’ diyerek, Vali Çakır’ı ikametine buyur eden Güllü teyze, her zamanki güler yüzü ile maniler okudu, şiirler söyleyerek, derdini dile getirmeye çalıştı. Güllü teyze ile bir süre sohbet eden Yozgat Valisi Kadir Çakır, kendisini valilik makamında çay içmeye davet etti. Vali Kadir Çakır'ı karşısında gördüğü için çok şaşırdığını belirten Güllü teyze, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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