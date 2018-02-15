Gül ve orkide tercihi

Yozgat'ta çiçekçiler, önceki yıllarda olduğu gibi 14 Şubat’ın piyasayı hareketlendirdiğini söyledi. Sevgililer Günü öncesi siparişleri alan çiçekçiler, hazırlıklarını tamamlayarak en çok tercih edilen gül, papatya, orkide gibi çiçekleri vatandaşlar için hazırladılar. Yozgat’ta 10 yıldır çiçekçilik yapan Ömer Yalçınsoy, Sevgililer Günü’nde piyasaların her yıl olduğu gibi bu yıl da hareketlendiğini söyledi.