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Gözyaşları sel oldu

YERKÖY ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu iki polis memuru yaşamını yitirdi, bir polis memuru ağır yaralandı.

Gözyaşları sel oldu

YERKÖY ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu iki polis memuru yaşamını yitirdi, bir polis memuru ağır yaralandı.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Gözyaşları sel oldu

Şehit olan polis memurları Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü için Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Yozgat Adli Tıp Kurumundan alınan cenazeler, POMEM'e getirildi. Şehitlerin getirilişi sırasında yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Hayrullah Taşköprü ve Fatih Şevket Ersin'in Ankara Narkotik Daire Başkanlığındaki kurs görevi sonrası görev yerlerine dönerken Yerköy'de geçirdikleri trafik kazasında şehit olduklarını söyledi. Çengeloğlu, "Şehitlik mertebesi çok güzel bir makamdır ve mekanları cennettir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dilerim. Aynı kazada yaralanan kardeşimiz Muhammet Enes Yolcu'ya da acil şifalar dilerim, vatan sağ olsun" dedi.
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik'in yaptığı duanın ardından şehit polis memuru Fatih Şevket Ersin'in cenazesi İzmir'in Ödemiş ilçesine, Hayrullah Taşköprü'nün cenazesi ise Zonguldak'ın Devrek ilçesine gönderildi.  Cumartesi günü, polis memuru Fatih Şevket Ersin idaresindeki 27 UY 10 sivil plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yukarı İhsan Gazili köyü mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrilmiş, kazada polis memurları Ersin ve Taşköprü olay yerinde hayatını kaybetmişti. Araçtaki polis memurlarından Muhammed Enes Yolcu ise ağır yaralanmıştı. Yaralı polis memuru Muhammed Enes Yolcu'nun tedavisi Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

 

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