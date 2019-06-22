Gözyaşı döktü, yardım istedi

Yaşanan sel ve dolu felaketi sonucunda köylerde bazı evlerde hasar meydana gelirken, duvarlar uçtu, ahır ve kümesler yıkıldı. Köyde incelemede bulunan Vali Çakır’a köylüler dertlerini aktarıp, devletin yardım eli uzatmasını talep ettiler. Gözyaşlarına hakim olamayan Zübeyde Erkoçak isimli köylü vatandaş, “Evimiz barkımız telef oldu. Güvenecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Tarladaki ekine güveniyorduk onu da sel aldı. Cumhurbaşkanımız bize el uzatsın. Biz 15 Temmuz’da sokaklara indik, ona destek verdik. Şimdi de o bizim elimizden tutsun” diyerek sıkıntısını dile getirdi. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise konuyu devletin tüm ilgili birimlerine ulaştıracaklarını ve gereken desteğin yapılacağını söyledi.

•Haber: Mustafa TEKER•

