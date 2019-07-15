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Göstermeden ağlıyoruz!

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssünden açılan ateş sonucu 2 arkadaşıyla şehit olan Yasin Yılmaz'ın babası Eyüp Yılmaz, "3 yıldır, bizler her gün ağıtlarımızdan rahatsız olmasınlar diye gözyaşımızı kimseye göstermeden ağlıyoruz. Vicdansızların yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Bizim en çok istediğimiz bu canilerin idam edilmeleri" dedi.

Göstermeden ağlıyoruz!

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssünden açılan ateş sonucu 2 arkadaşıyla şehit olan Yasin Yılmaz'ın babası Eyüp Yılmaz, "3 yıldır, bizler her gün ağıtlarımızdan rahatsız olmasınlar diye gözyaşımızı kimseye göstermeden ağlıyoruz. Vicdansızların yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Bizim en çok istediğimiz bu canilerin idam edilmeleri" dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Göstermeden ağlıyoruz!

 FETÖ üyelerinin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Yasin Yılmaz ve 4 arkadaşı, ellerinde bayraklarla darbeye teşebbüs edenlere karşı Ankara Kazan'daki  Akıncı Üssü nizamiyesi önünde toplandı. Darbeci komutanların askerlere ateş emrini umursamayan Yılmaz ve arkadaşları, tekbir getirerek darbe girişimini protesto etti. Darbecilerin açtığı ateş sonucu Yılmaz ve 2 arkadaşı şehit olurken, bir arkadaşı da yaralandı, diğeri yara almadan kurtuldu.  Evli ve bir çocuk babası şehit Yasin Yılmaz'ın babası Eyüp Yılmaz, çocuklarını hiçbir zaman unutamadıklarını söyledi. Yılmaz, oğlunun 15 Temmuz gecesi işten gelip yorgun olduğu için erken uyuduğunu belirterek, "Arkadaşları oğluma mesaj atmışlar. Uyanıp telefona baktığında yanımıza gelip 'baba, ben dışarı çıkıyorum' dedi. 5 arkadaş buluşup bir taksiye binerek Akıncı Üssü'ne gitmişler. Daha sonra gelinim oğlumu aradığında telefona bakanlar oğlumun yaralı olduğunu söylemiş. Ben de ondan sonra hastaneye gittim" diye konuştu. Hastanede oğlunu bulamadığını, bir kişinin "morga bakın" demesi üzerine morga indiğini anlatan Yılmaz, "Oğlum morga yeni getirilmiş, otopsi için hazırlık yapıyorlardı. Orada ben yıkıldım" diye konuştu.  Anne Hatice Yılmaz da oğlunun acısını hiçbir zaman unutamadığını dile getirerek, "Oğlumu şehit edenlerin gözümüzün önünde idam edilmesini istiyoruz, başka bir şey diyemiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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