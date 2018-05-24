GÖRMEDEN GiTME

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yozgat, Hititler, Frigler, Kimmerler, Lidyalıla, İskender ve Diadoglar, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı İmparatorluğu dönemini yaşayan zengin tarihi geçmişe sahip Türkiye’nin önemli illerinden biridir, yorumu yapılarak, şimdi tarihi ve turistik yerleri ile Yozgat’ı tanıyalım denilip, şu bilgilere yer verildi. Haberdeki görseller arasında Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya’nın da fotoğrafları kullanıldı.

SAAT KULESİ: Yozgat'ın merkezinde bulunan Saat Kulesi, Tevfik Zade Ahmet Bey'in belediye başkanlığı zamanında Şakir Usta adındaki bir ustaya yaptırılmıştır. Kule zemin kat ve çanların bulunduğu kısımlarla birlikte yedi kattır. Sarı köfedeki kesme taşlarla inşa edilmiştir. Çanların bulunduğu kattan itibaren üstteki ilk kattaki her cepheye ayrı yerleştirilmiş 4 saat bulunmaktadır. Saatlerin 4 ayar topuzunun 250 kg olduğu söylenmektedir.

KARSLIOĞLU KONAĞI: İl merkezinde Sungurlu sokakta bulunan bu konak Yozgat’ın geleneksel ev mimarisinin örneklerinden biridir. Atatürk’ün Yozgat’a ikinci gelişinde kaldığı konaktır. Yozgat sınırları içerisinde yapılan kazılar sonucunda elde edilen tarihi eserler Karslıoğlu Konağı Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Konağın yapımı 1883 yılına dayanmaktadır.

BASİLİCA THERMA: Anadolu’daki ilk termal tedavi merkezi olarak adlandırılan, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, “Kral kızı” adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, tarihi özellikleri, mimarisi ve iki bin yıldır akan şifalı suyu ile dikkati çekiyor. İçinden kendiliğinden çıkan sıcak suyu bulunan dünyadaki iki yapıdan biri olan Therma’nın, UNESCO ‘Dünya Mirasları’ arasına alınması için başvuruda bulunuldu. İçinde sıcak suyu bulunan diğer Roma Hamamı, İngiltere'nin Bath bölgesinde bulunuyor.

YOZGAT MÜZESİ: İstanbulluoğlu mahallesinde yer alan yapı, 1871 tarihinde yapılmış uzun yıllar konut olarak kullanılmış bir müddet “Kız Sanat Okulu” ve bir dönem de “Tekel Deposu” olarak hizmet vermiştir. 1979 yılında kamulaştırılan Konak büyük bir onarım sonrası 1985 yılında “Müze” olarak hizmete girmiştir. Müzenin alt kat salonlarında arkeolojik eserler, üst kat salonlarında ise etnoğrafik eserler sergilenmektedir. Üst kat odalarda 19.yy resim sanatının nadide örnekleri dikkate değerdir. Nizamoğlu Konağı esas itibarıyla bir Etnoğrafya Müzesi olarak açılmıştır. 1985 yılından 2008 yılına kadar Yozgat Müzesi etnoğrafik teşhir özelliklerini korumuş, son yapılan düzenlemelerle ilin arkeolojik potansiyelini yansıtan üç salon hizmete girmiştir.

KARABIYIK KÖPRÜSÜ: Karabıyık Köprüsü Yozgat Boğazlayan yolu üzerinde Karabıyık Köyü yol ayrımının yaklaşık 500 metre kuzeyinde ve yola yaklaşık 200 – 250 metre uzaklıkta Kanak Suyu üzerine Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır seferine giderken 1516 senesinde yaptırılmıştır. Moloz taş üzeri düzgün kesme taş kaplama olarak yığma yapılan sivri kemerli iki gözlü ve taş korkuluklu bir köprüdür. Taş korkuluklara geçiş taşkın bir silme ile yapılmıştır.

ÇAPANOĞLU CAMİİ: Çapanoğlu (Büyük) Camii Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avrupa etkisinde ortaya çıkan Türk mimari tarzının Anadolu'daki önemli örneklerinden biridir. Yozgat İstanbulluoğlu mahallesinde olan yapı iki ayrı tarihte inşa edilen iç ve dış cami bölümlerinden oluşmaktadır. İç cami, Çapanoğlu Ahmet Paşa'nın büyük oğlu Mustafa Bey tarafından 1779 yılında; dış cami ise kardeşi Süleyman bey tarafından 1795 yılında yaptırılmıştır. Şehrin her yerinden görülebilen cami, ince minaresi, yüksek kasnaklı kubbesi ve köşe kuleleri ile Yozgat'ın sembol yapılarından biridir.

