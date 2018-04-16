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Gönüllü destek

TOPLUM Gönüllüleri ekibi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, çocukların ve gelecek nesillerin spora yönlendirilmesi amacıyla bir dizi etkinlik düzenleyerek, Yozgat’ta örnek bir çalışmaya imza attı.

Gönüllü destek

TOPLUM Gönüllüleri ekibi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, çocukların ve gelecek nesillerin spora yönlendirilmesi amacıyla bir dizi etkinlik düzenleyerek, Yozgat’ta örnek bir çalışmaya imza attı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Gönüllü destek

Yozgat Yavuz Selim İlkokulu ile ortak bir çalışma yapan Toplum Gönüllüleri ekibi, 40 çocuk ile kahvaltı yaptı. Gençlerle, çocukların buluşmasında renkli görüntüler yaşandı. Etkinlikler çerçevesinde Yavuz Selim İlkokulu’ndan 40 öğrenci aileleriyle birlikte Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde oynanan Yozgat Bozokspor-Köyçeğiz Belediyespor arasındaki maç izlettirildi. Çocuklar, sporcularla birlikte seremoniye çıkarken, oldukça heyecanlı oldukları dikkat çekti. Toplum gönüllüleri ekibi, hazırlanan proje çerçevesinde ihtiyacı olan okullarda, ilköğretim çocuklarının hem kişisel hem de eğitim ortam ve olanaklarının gelişimine katkı sağlıyor. Gönülle ekibi, Çocukların kişisel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal faaliyetlerde düzenliyor.

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