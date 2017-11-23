Diğer canlılara göre farklı özellikleri bulunan, yaşadıkları süre dolayısıyla araştırmalara konu olan Ebabil Kuşu, tüm ömrünü uçarak geçiriyor, yalnızca üremek için yere iniyor.

Halk dilinde baharın habercisi olan Ebabil Kuşu, bu kar yağışı ile birlikte göç yolunda düşüp, tekrar uçuşa geçemeyince, kara saplandı.

Kar içerisinde çırpınan kuşu gören 70 yaşındaki Eyüp Özer isimli vatandaş, kuşu kurtarıp, evine götürdü, ısıtıp hayata dönmesini sağladıktan sonra da veteriner hekime götürüp, tedavi ettirdi.

Yozgat’ta Eskipazar Mahallesi’nde ikamet eden Eyüp Özer, Umre Camiinde namazını kıldıktan sonra cami çıkışında bir kuşun kar içerisinde çırpındığını görünce, kuşu saplandığı yerden kurtarıp, evine götürdüğünü söyledi.

Kuşu ısıtan, besleyen Eyüp Özer, daha sonra ayağı kırık olan kuşu veteriner hekime götürüp, tedavi ettirdi.

Kuşları çok sevdiğini ve bu nedenle de vicdanının o kuşu orda öylece bırakmaya el vermediğini dile getiren Eyüp Özer,

‘’Sevgi ne yenilir, ne içilir, ne kendindin vazgeçilir, nede kendisine kıymet biçilir sevgi böyle bir şeydir. Sevgi bir vicdandır, vicdanı olmayanın sevgisi de olmaz. Bu bir insan olabilir, bu bir kuş olabilir, hatta yeşil bir ağaç olabilir. Görüyoruz televizyonlarda hayvanlara yapılan eziyetleri, kimisi yakıyor, kimisi kesiyor, kimisi öldürüyor onlarda sevgide yok, vicdan da yok o yüzden bu hayvanı soğuktan ölmesin diye kurtarıp önce baktım sonra da veterinere götürdüm’’ dedi.

