Göçe hazırlanıyorlar

Yaz aylarında Yozgat kırsalını mesken tutan, sıcak iklim kuşları leylekler havaların soğumasıyla birlikte göç hazırlığına başladı. Bu sene havaların erken ısınmasıyla birlikte Yozgat’a bolca leylek gelmişti. Özellikle baraj kenarları ve sulak alanlara yakın yerlere yuva yapan leylekler, yaz ayını Yozgat’ta geçirdi. Yozgat’ın büyük tarımsal sulama barajlarından Gelingüllü barajında suların kuruması da bu bölgede kuş sayısını ve çeşitliliğini artırdı. Su seviyesinin azalması sonucu bataklık alanları değişik kuş türleri kullanmaya başlamıştı. Yozgatlı vatandaşlar, yaşadıkları yerleşim alanlarına yuva yapan Leyleklerin uğur ve bereket getireceğine inanarak, leylekleri köylerinde yaz boyunca ağırlıyor. Köylü vatandaşlar, leyleklerin Eylül ayı ile birlikte yuvalarını terk etmeye başladığını, her sene Ekim ayında Yozgat kırsalında Leyleklerin sayısının hayli düşüşe geçtiğini söylediler.