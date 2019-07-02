Gızlangıç ile eğleniyorlar

Aydıncık ilçesinde geleneksel ve ekolojik oyun aleti gızlangıç yöre insanının eğlencesi oluyor.

Birçok yörede farklı isimlerle bilinen oyuncağa Aydıncık halkı ‘gızlangıç’ adını verirken bazı yörelerde ‘kurlanguç’ ve ‘gıcırdak’ adı da veriliyor.

Söz konusu oyuncak ortaya dikilen kazığın üstüne yerleştirilen uzun bir kütüğün dönme dolap gibi döndürülerek kullanılıyor.

Yozgatlı araştırmacı-yazar Ertuğrul Kapusuzoğlu gızlangıç adlı oyuncağın kökeninin Orta Asya’ya kadar dayandığını bildirdi.

Aydıncıklı vatandaşlar ise eğlence ve şenliklerde gızlangıç adlı oyuncağı kurarak, yöre çocukları ve halkın doyasıya eğlendiğini belirttiler.

Oyuncağın ortasına dökülen kömür tozu ve yanık yağ ile ortaya çıkan gıcırtı sesinin de kağnı sesiyle bire bir aynı sesi verdiği ifade edildi.

Haber:Mustafa TEKER

