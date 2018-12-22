Giysi kumbarası

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, sıfır atık projesi kapsamında başlatılan çalışma ile bakanlıkça toplama lisansı bulunan bir firma ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

İlçenin belirli noktalarına giysi ve ayakkabı kumbarası yerleştirdiklerini ifade eden Gürbüz,

"Geri dönüşüm kumbaraları içerisine bırakılan kullanılmayan tekstil ürünleri, kıyafetler, ayakkabılar ve deri ürünlerin arasından ayrıştırma yapılacak ve kullanılabilecek durumda olanlar dar gelirli ailelere ulaştırılırken, kötü durumda olanlar ise geri dönüştürülmek üzere geri dönüşüm firmalarına gönderilerek tekrar ekonomiye kazandırılacak. Böylelikle bu tür atıkların çevreye verecekleri zararları da önlemiş olacağız. Belediyemizce geri dönüşümden elde edilecek gelir ile dar gelirli çocuklarımıza kıyafet desteği sağlanacak" dedi.