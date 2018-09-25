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Gitti Depo, Geldi Lavabo

YOZGAT'ta restorasyon çalışmaları süren Fatih Camiinde yıkılan deponun bulunduğu bölgeye bu kez de lavabo inşa edildi.

Gitti Depo, Geldi Lavabo

YOZGAT'ta restorasyon çalışmaları süren Fatih Camiinde yıkılan deponun bulunduğu bölgeye bu kez de lavabo inşa edildi.

25 Eylül 2018 Salı 08:09
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Gitti Depo, Geldi Lavabo

Restorasyonu öncesi tartışma konusu olan, Yozgat Belediyesi'nin devreye girmesiyle birlikte, caminin görsel güzelliğini ön plana çıkarmak için yıkılan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait deponun yerine bu kez de lavabo inşa ediliyor. Caminin üst kısmında bulunan, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan depo, uzun uğraşlar sonucunda yıkılmıştı. Restorasyon çalışmalarının sürdüğü camide, yıkılan deponun alt tarafına inşa edilen lavabo ve abdesthane ise ucube görüntüsüyle dikkat çekti. Bazı vatandaşlar, lavabonun da tıpkı depo gibi caminin görsel güzelliğine ve estetiğine gölge düşürdüğünü dile getirdi. Henüz inşası tamamlanmaya lavabonun, farklı bir alana, daha küçük bir yapı olarak inşasının doğru olacağı görüşünü dile getirirken, 'depo gitti, lavabo geldi' yorumları da yapıldı.

 

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