Gerçek sanıyorlar

Aşırı hız nedeniyle artan kazaların önüne geçmek için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu uygulamayı gören sürücüler, gerçek trafik polisi aracı sandıkları maketi yakından görünce şaşkınlık geçiriyorlar. Beklemedikleri noktalarda trafik aracı maketini gören sürücüler, trafik ekiplerinin uygulama yaptığını zannederek hızlarını yavaşlatıyorlar. Trafik aracı maketini gören sürücüler, aracı gerçeğinden ayırt edemiyor ancak sürücüler yanından geçince trafik aracı maketini gerçeğinden ayırt edebiliyor.
28 Ağustos 2017 Pazartesi 07:05
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