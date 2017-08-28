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Gerçek sanıyorlar

Yozgat'ta sürücülerin trafik kurallarına daha fazla uymalarını sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başta E-88 karayolu olmak üzere şehrin farklı noktalarına maket trafik polisi aracı konuldu. 

Gerçek sanıyorlar

Yozgat'ta sürücülerin trafik kurallarına daha fazla uymalarını sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başta E-88 karayolu olmak üzere şehrin farklı noktalarına maket trafik polisi aracı konuldu. 

28 Ağustos 2017 Pazartesi 07:05
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Gerçek sanıyorlar

Aşırı hız nedeniyle artan kazaların önüne geçmek için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu uygulamayı gören sürücüler, gerçek trafik polisi aracı sandıkları maketi yakından görünce şaşkınlık geçiriyorlar. Beklemedikleri noktalarda trafik aracı maketini gören sürücüler, trafik ekiplerinin uygulama yaptığını zannederek hızlarını yavaşlatıyorlar. Trafik aracı maketini gören sürücüler, aracı gerçeğinden ayırt edemiyor ancak sürücüler yanından geçince trafik aracı maketini gerçeğinden ayırt edebiliyor.

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