GENÇLER BECERi KAZANIYOR

Grafik Tasarım ve Animasyon kursunda öğrencilere sektörün ihtiyaç duyduğu teorik ve uygulama altyapısı öğretiliyor.

Gençlerin meslek sahibi olmalarına yönelik açılan kurs ile sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilen ve farklılığını ortaya çıkarabilen, eleman gereksiniminin karşılanması amaçlanıyor.

Son yıllarda cazip bir meslek haline gelen grafik tasarım genel olarak reklam, resim, çizim, illüstrasyon, grafik, baskı ve bunlarla ilgili her türlü sanat danışmanlığını kapsayan işlerin tamamını kapsıyor. Gençler, kursta bir kitabın kapağını, bir afiş, logo gibi şeylerin tasarlıyor.

SORGED Başkanı Halil Uğuz, “Kursun açılmasıyla birlikte ilçemizde faaliyet gösteren reklamcılar grafik tasarım alanında çalışacak grafiker ihtiyaç olduğunu ve kurs sonunda gençleri iş yerlerinde istihdam edebileceklerini söylediler” diye konuştu. Dernek Başkanı Halil Uğuz destek ve katkılarından dolayı Sorgun Halk Eğitim Merkezi’ne de teşekkür etti.