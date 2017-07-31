‘Gelinimi severdim!’

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 29 yaşındaki gelinini tüfekle öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan kayınvalidesinin ilk duruşması görüldü. Gelinini öldürmekle suçlanan yaşlı kadın mahkemede suçsuz olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söylerken, torunu babaannesini annesini öldürmekle suçladı.

Olay, 2016 yılının Ekim ayında Sorgun ilçesine bağlı Kepirce köyünde meydana geldi.

İddiaya göre 72 yaşındaki kaynana Mevlüde A. ile gelini 38 yaşındaki Ayşe A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda kaynana M.A., evde bulunan av tüfeği ile gelini Ayşe A.’yı sırtından vurdu.

Gelin Ayşe A. olay yerinde hayatını kaybederken, kaynana Mevlüde A. olay yerinden kaçtıktan sonra emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.

29 yaşındaki iki çocuk annesi Ayşe A.’yı öldürdüğü gerekçesi ile Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan 72 yaşındaki kaynana Mevlüde A.’nin ilk mahkemesi Yozgat Ağır Ceza Mahkamesi’nde görüldü.

GELİNİMİ SEVERİM, BEN ÖLDÜRMEDİM

Mahkemede kendini savunun ve cinayet işlemediğini söyleyen 72 yaşındaki Mevlüde A.; "Ben gelinimi severim. Kendisini öldürmedim. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Onu arkadaşlarım öldürdü. Bu arkadaşlarım gece ben uyurken gelip beni rahatsız ederler. Ben evimizde. Ben zaten silah kullanmayı bilmem. Gelinim öldüğünden beri onu öldüren arkadaşlarım beni rahatsız ediyor. Bana dirlik vermiyorlar. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Bana ve çocuklarıma iftira atılıyor. Benim aklım başımda değil. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ben gelinimi tüfekle vurup vurmadığımı hatırlamıyorum" dedi.

OĞLU, ANNESİNİ SUÇLADI

Mahkemede ifadesine başvurulan Ayşe A.’nın eşi Davut A., annesinin cinayeti işlemiş olacağını fakat başkaları tarafından azmettirildiğini ileri sürdü.

A. şunları söyledi: " Eşimi annemin öldürdüğünü düşünüyorum. Annem, eşime evde huzur vermezdi. Neden böyle yapıyorsun dediğimizde bir cevap alamazdım. "

OLAYIN TANIĞI TORUN: "BABAANNEM, ANNEMİ ÖLDÜRDÜ"

Annesinin öldürülmesinden kısa bir süre sonra eve gelen ve babaannesini elinde tüfekle evden çıkarken gören Mevlüde A.’nın torunu İ.D., mutfağa girdiğinde annesini kanlar içinde yatarken gördüğünü söyledi.

Babaannesinin evde annesini zaman zaman darp ettiğini söyleyen D. şunları söyledi:

" Ben olay günü dışarıdaydım. Eve girerken babaannemin elinde silah gördüm. Eve girdiğimde annemi aradım. Mutfakta yerde yatıyor olduğunu gördüm. Bazen bu şekilde şaka yapıyordu. Yine öyle olduğunu sandım. Olmadığını anlayınca ağlamaya başladım. Babam tarladan dönünce ne olduğunu sordu, ona babaannem annemi öldürmüş dedim. Kimi zaman annemle babaannem arasında evde tartışma yaşanırdı. Ben korktuğum için dışarı çıkardım. Babaannem annemi bazen darp ederdi. Ben kendisinden şikayetçiyim."

SÜREKLİ SORUN ÇIKARAN BİR KADINDI

Mahkemede tutuklunun halinin devam etmesine karar verilen katil zanlısı kayınvalidenin kız kardeşini kıskançlık yüzündün öldürdüğünü iddia eden ağabeyi Kazım Şahin, kayınvalidesinin sürekli sorun çıkaran bir kadın olduğunu ileri sürdü.

"Zaten kaynanası sorunluydu. Sinirli biriydi, kız kardeşim en küçük bir şeyi tartışır, bağırır, çağırırdı" diyen Şahin;

"Biz ziyarete gittiğimizde bile ‘Kız kardeşin rahat durmuyor’ derdi. Derdi paraydı, mesela peynir yaparlar, başka ürünler yaparlardı onların parasını alamıyordu. Kocasının her şeyden haberi vardı. Kız kardeşim mutfakta yemek yaparken bir gün kaynanası evin dışında mutfaktan görmüş, bir elinde torba bir evinde av tüfeği. Kız kardeşim de o sırada kuzeniyle konuşuyormuş. Demiş hayırdır kaynanam elinde av tüfeği ile dolaşıyor ama ne yapacak bilmiyorum demiş. Konuşmadan yarım saat sonra da mutfağa geliyor kız kardeşim yemek yaparken av tüfeği ile sırtından vuruyor. Olayda benim duyduğum tapu olayı, kocası daire alıyor, tapusunu kız kardeşimin üzerine yapıyor. Tapu olayında İstanbul’daymış kaynanası. İstanbul’dan geliyor tapu olayını duyunca, Çarşamba günü tapu olayı oluyor kocası tapuyu kız kardeşimin üzerine yapıyor. Cumartesi günü de kaynanası benim bacımı sırtından vurarak öldürüyor" dedi.

Olay anına dair edindiği bilgileri paylaşan Şahin, şunları söyledi:

"Kocası gelmiş tarladaymış, geldim baktım diyor (kız kardeşim için) bir elinde bıçak, bir elinde tavuk o şekilde sırt üstü yatıyordu diyor. İntihar ettiğini zannettim diyor. O arada diğer kardeşini çağırmışlar bakmışlar ki olay yerinde ölmüş. Sonra da jandarmaya kendileri haber vermiş. Bakmışlar sırtını kaldırınca vurulduğunu görmüşler. Kocası annem yaptı, ah annem demiş ama tabi iş işten geçmiş bizim canımızı aldılar. İki tane çocuğu vardı kız kardeşim 29 yaşındaydı. Çocuklardan biri 8, diğeri 14 yaşında. Bir kardeşi kız kardeşlerim sahiplendi, çocuklardan biri de yurtta kalıyor kız kardeşim yardımcı oluyor. Babalarından da haber yok, doğru dürüst arayıp sormuyor, mağdur olan bizler olduk."