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GELENEK YAŞATILIYOR

YOZGAT'ta vatani görevlerini ifa etmek üzere askere giden gençleri birliklerine uğurlama töreni geleneği devam ediyor.

GELENEK YAŞATILIYOR

YOZGAT'ta vatani görevlerini ifa etmek üzere askere giden gençleri birliklerine uğurlama töreni geleneği devam ediyor.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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GELENEK YAŞATILIYOR

Boğazlıyan ilçesinin Sırçalı Beldesi’nde 1999 tertip olarak askere gidecek gençlere yönelik düzenlenen törende, dualar okunup, ellerine kınalar yakıldı. Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit’in de katıldığı törene askere gidecek gençler ile birlikte arkadaşları, yakınları da katıldı. Davul zurna eşliğinde halay çeken gençler, kendileri için söylenen asker türkülerine eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı gecede asker aileleri, ''Vatan borcu namus borcu, her Türk gencinin bu görevi yerine getirmesi gerekir. Allah, devletimizi, milletimizi her türlü kötülüklerden korusun. Şuan yavrularımızı vatan için askere uğurladık. Sağ salim vazifelerini tamamlayarak bizlerin yanına dönerler'' diye konuştu. Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit de, ‘’Belediyemiz öncülüğünde, kasabamız 1999 tertip askerleri birliklerine uğurlama töreni yaptık. Tertip etmiş olduğumuz kına gecesine büyük bir katılım oldu. Geceye damgasını vuran tüm kasabalı hemşerilerime teşekkür ederim. Askerlerimize de şimdiden hayırlı teskereler dilerim. Rabbim tüm asker ve polisimizi korusun’’ dedi.

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