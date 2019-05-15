Geleneği sürdürüyorlar

Yozgat’ta Ramazan davulu geleneği sürdürülüyor, sahur vakti davulcular davullarıyla vatandaşı sahura kaldırıyor.

Yozgat ilinde bu geleneği yıllardır merkeze bağlı Kırıksoku Köyü’nde yaşayan davulcular sürdürüyor.

Abdallık geleneğinin ilimizdeki son temsilcileri olan Kırıksokulu müzisyenler, yaz aylarında özel gün ve gecelerde müzisyenlik yaparak geçimlerini sağlarken, Ramazan ayında ise vatandaşları sahura uyandırıyorlar.

Yozgat Belediyesi tarafından her mahalleye görevlendirilen davulcular, gece köylerinden gelerek mahallelere dağılıp, davul çalıyorlar. Yıllardır bu geleneği gönüllülük esasıyla sürdürdüklerini ifade eden Kırıksokulu davulcular, mesleğin ve geleneğin son temsilcileri olduklarını, birçok arkadaşlarının geçim şartları nedeniyle Yozgat’tan göçtüğünü ve kendilerinin de artık farklı işlere yöneldiklerini söyleyerek, Ramazan ayında geleneği devam ettirme maksatlı davul çaldıklarını bildirdiler.

Haber:Mustafa TEKER