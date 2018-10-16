GEÇiTLERDE SONA GELiNDi

Yozgat’ta eşinin doğumuna giderken şehir hastanesi kavşağında otomobilin çarpması sonucu Samet Açıkgöz adlı vatandaş ile Sarıhacılı Mahallesi kavşağında okul servisinden indikten sonra beton mikserinin çarpması sonucu 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun yaşamını yitirdiği bölgelerde geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde üst geçit projelerini hayata geçirmek üzere montaj çalışmalarına başlanmıştı. İki vatandaşın hayatını kaybettiği iki farklı ölüm kavşağında, Karayolları ekipleri tarafından başlatılan üst geçit çalışmasında montajlar tamamlandı, düzenleme çalışmalarının da kısa sürede tamamlanarak, hizmete açılacakları kaydedildi.