Gar kapısına kilit

PTT Hizmet binalarının ardından Demiryolu Garının kapısına da kilit asıldı. Yenifakılı İlçesinden bir vatandaş, yolculuk amacıyla erken gittiği Gar işletmesi bekleme salonunun kapısının kilitli olduğunu görünce, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, ‘İstasyon kilitli olur mu? Oluyormuş. Bu gece bebelerle hem ayakta hem de soğuktan nasibimizi aldık. Yetkili kimse bir zahmet ilgilensin. Sadece biz değil yabancılar vardı, onlarda perişan oldular, sabah saat 04.30’a kadar’ denildi.