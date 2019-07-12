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Gar kapısına kilit

BİR zamanlar sokakta kalan insanların, ısınmak, geceyi geçirmek için sığındığı mekanlar bir bir yüzlerine kapanmaya başladı.

Gar kapısına kilit

BİR zamanlar sokakta kalan insanların, ısınmak, geceyi geçirmek için sığındığı mekanlar bir bir yüzlerine kapanmaya başladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Gar kapısına kilit

PTT Hizmet binalarının ardından Demiryolu Garının kapısına da kilit asıldı. Yenifakılı İlçesinden bir vatandaş, yolculuk amacıyla erken gittiği Gar işletmesi bekleme salonunun kapısının kilitli olduğunu görünce, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, ‘İstasyon kilitli olur mu? Oluyormuş. Bu gece bebelerle hem ayakta hem de soğuktan nasibimizi aldık. Yetkili kimse bir zahmet ilgilensin. Sadece biz değil yabancılar vardı, onlarda perişan oldular, sabah saat 04.30’a kadar’ denildi. 

Anahtar Kelimeler:
TcddGarKara TrenYenifakılıYozgat
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