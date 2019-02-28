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Futbol değil, iş heyecanı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde işe alınacak 23 kişi için başvuruda bulunan 7 bin 217 kişi, Bozok Stadı Tribünlerinde çekilen kuranın sonucunu heyecanla bekledi.

Futbol değil, iş heyecanı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde işe alınacak 23 kişi için başvuruda bulunan 7 bin 217 kişi, Bozok Stadı Tribünlerinde çekilen kuranın sonucunu heyecanla bekledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:00
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Futbol değil, iş heyecanı

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, iş başvurusunda bulunanların büyük bölümünün kuranın çekileceği stada gelmelerine engel oldu. Soğuk havaya rağmen, tribündeki yerlerini alan iş başvurusunda bulunanlar, kuradan isimlerinin çıkmasını heyecanla bekledi. Noter huzurunda yapılan kura çekimi ile 23 asil, 23 yedek olmak üzere toplam 46 isim belirlendi. Yozgat’ta 2 engelli kadrosu için 343 kişi, 9 Gençlik Lideri için 36 kişi, 1 aşçı için 21 kişi, 1 eski hükümlü temizlik için 76 kişi, 10 temizlik için 6 bin 738 kişi başvurdu. Personel alımı başvuruları 11-15 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar kuraya tabi tutuldu. Kurada isimleri çıkan adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavında da başarılı olanlar işe başlatılacak. 

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