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Fotoğraf Kursu

SARIKAYA Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi’nde Fotoğraf Kursu Eğitimi verildi.

Fotoğraf Kursu

SARIKAYA Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi’nde Fotoğraf Kursu Eğitimi verildi.

21 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Fotoğraf Kursu

Kaymakam Yasin Özcan'ın daveti üzerine ilçeye gelen fotoğraf sanatçısı Şeref Özbey, Halk Eğitim Merkezi’nde kursa katılan kursiyerlere, fotoğraf tarihi, makine türleri, makine ekipmanları, fotoğraf makinesinin bölümleri, ayarları, objektif türleri, dijital fotoğraf makinesinde pozlandırma kontrolü, alan derinliği, kompozisyon, çekim teknikleri konularında eğitim verdi. Kursiyerler daha sonra ilçeye bağlı Karayakup Beldesine gidilerek, fotoğraf sanatçısının anlatımı ile teorik konuları pratiğe dökme fırsatı buldu. Düzenlenen kursun dışında ilçedeki okullara da gidilerek, öğrencilere fotoğraf makinesi kullanımı hakkında kısa bilgiler de sunuldu. 

Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf Kursu
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