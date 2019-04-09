Flamingolar Göz Kamaştırıyor

Yozgat'ta 1994 yılında sulama amaçlı yapılan Gelingüllü Barajı, son yıllarda göçmen kuşları da ağırlıyor. Göç mevsiminde özellikle flamingolar kısa süreli barajda konaklayıp besleniyor. Baraj kenarında hayvanlarını otlatan Ahmet Aksoy, göç zamanı flamingoların baraja geldiğini birkaç gün aldıktan sonra gittiklerini söyledi. Aksoy, genelde Mart ve Ağustos aylarında göçmen kuşların baraja geldiğini anlatarak, "Sürü halinde gelen kuşlar tekrar sürü halinde giderken bazıları da gitmiyor. Burada flamingolar, pelikanlar ve diğer kuş türlerinden kalan oluyor. Her geçen yıl kuş sayısı artıyor. Bazen fotoğrafçılar gelip burada kuşların fotoğrafını çekiyor" dedi.

