Fırsatçılık olmasın

Yozgatlı vatandaşlar Ramazan ayının fırsatçılığa dönüşmemesi gerektiğini söyleyerek yetkililerin denetimlerini sıklaştırmasını talep etti.

Ramazan ayı münasebetiyle Yozgatlı vatandaşlar gıda ürünlerine yönelik harcamalarını artırdılar.

Vatandaşlar Ramazan ayına girilmesiyle bazı fırsatçıların market reyonlarındaki ürünlerin fiyatlarını değiştirdiklerini ifade ettiler.

Fiyatların bir günde değişmesine şaşırdığını anlatan vatandaş “Önceki gün 20 liraya satılan 1 kilo çaya bugün 23 lira 90 kuruş yazmışlar. Anlayamadık bir günde acaba ne değişti” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bazı vatandaşlar da 15 liraya satılan kuru üzümün fiyatının 25 liraya yükseltildiğini, 18 liraya alınan bulgurun 30 liradan satışa sunulduğunu tespit ettiklerini belirttiler.

Vatandaşlar Ramazan ayını fırsatçılığa çevirmek isteyenlere devletin ilgili birimlerinin fırsat vermemesi ve denetimleri sürdürmesi talebinde bulundular.