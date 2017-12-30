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FiDANLI KARŞILAMA

YOZGAT Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ‘Yeni Yıla fidan dikerek girelim’ sloganıyla yılbaşı öncesinde bin adet fidan vatandaşlara dağıtıldı.

FiDANLI KARŞILAMA

YOZGAT Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ‘Yeni Yıla fidan dikerek girelim’ sloganıyla yılbaşı öncesinde bin adet fidan vatandaşlara dağıtıldı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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FiDANLI KARŞILAMA

Karaçam ve sedirden oluşan yaklaşık bin adet fidan Cumhuriyet Alanı’nda açılan stant ile vatandaşlara dağıtıldı. Yozgatlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımında kimi vatandaş bir tane fidan alırken kimileri ise bir çok fidanı alarak torbasına koydu. Yozgat Orman İşletme Şefi Murat Metin, Yeni yıla girerken Türkiye’nin bazı kesimlerinde yılbaşı nedeniyle ağaç kesimlerinin olduğunu hatırlattı. Bunun önüne geçebilmek ve halkın üzerinde de bu konuda belli bir algı belli bir duyarlılık oluşturabilmek amacıyla Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü olarak fidan dağıtımı yapmaya karar verdiklerini dile getiren Metin, karaçam ve sedir olmak üzere yaklaşık bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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