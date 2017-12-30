FiDANLI KARŞILAMA

Karaçam ve sedirden oluşan yaklaşık bin adet fidan Cumhuriyet Alanı’nda açılan stant ile vatandaşlara dağıtıldı. Yozgatlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımında kimi vatandaş bir tane fidan alırken kimileri ise bir çok fidanı alarak torbasına koydu. Yozgat Orman İşletme Şefi Murat Metin, Yeni yıla girerken Türkiye’nin bazı kesimlerinde yılbaşı nedeniyle ağaç kesimlerinin olduğunu hatırlattı. Bunun önüne geçebilmek ve halkın üzerinde de bu konuda belli bir algı belli bir duyarlılık oluşturabilmek amacıyla Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü olarak fidan dağıtımı yapmaya karar verdiklerini dile getiren Metin, karaçam ve sedir olmak üzere yaklaşık bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.