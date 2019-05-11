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Fidanlar toprakla buluştu

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan ‘Bir dikili fidanın olsun’ adlı ağaçlandırma kampanyasına start verildi.

Fidanlar toprakla buluştu

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan ‘Bir dikili fidanın olsun’ adlı ağaçlandırma kampanyasına start verildi.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Fidanlar toprakla buluştu

Şefaatli ilçesi Karabayır Tepesi’nde 10 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan Dikim törenine Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, kurumlarda çalışan personel, güvenlik birimlerinde görevli polis ve askerler, öğrenciler, vatandaşlar katıldı. Fidan dikimi öncesinde, fidanların toprakla nasıl buluşturulacağı anlatıldı. Daha sonra Kaymakamlık tarafından temin edilen fidanlar toprakla buluşturulup, can suyu verildi. 

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