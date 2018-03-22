Fidan dağıtıldı

Yozgatlı vatandaşlar dağıtılan fidanlardan alabilmek için kamyon önünde yoğun mücadele verdi.

Fidan dağıtım törenine Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat Orman İşletme Müdürü Turgut Duran ve kurum personelleri de katıldı. Orman İşletme Müdürü Turgut Duran, vatandaşlara 5 bin adet fidan dağıtımı yaptıklarını ayrıca ilçelerde de yine 5 bin adet fidan dağıtımı yapılarak, 10 bin fidanın vatandaşlara teslim edildiğini söyledi. Vali Yardımcısı Şükrü Çakır da bir ağacı kesmek ile 10 bin tane fidan dikmenin aynı anlama gelmediğine dikkat çekerek, “Onun için mecbur olmadıkça bir ağacı kesmemeliyiz. Yolun ortasında kalsa bile koruma altına almalıyız. İnşallah aldığınız bu fidanları toprakla buluşturacak ve ilimizi yeşerteceksiniz” diye konuştu.

Fidan alan vatandaşların bir kısmı fidanları mezarlıklara, bir kısmı da köyündeki bahçesine dikeceğini belirtti.

