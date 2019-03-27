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Facia hafızalardan silinmedi

SORGUN ilçesinde 26 Mart 1995 tarihinde özel bir şirkete ait kömür ocağında grizu patlaması sonucunda 37 işçinin ölümü, 10 işçinin yaralanmasına yönelik yaşanılan facia yıllar sonra gündeme taşındı.

Facia hafızalardan silinmedi

SORGUN ilçesinde 26 Mart 1995 tarihinde özel bir şirkete ait kömür ocağında grizu patlaması sonucunda 37 işçinin ölümü, 10 işçinin yaralanmasına yönelik yaşanılan facia yıllar sonra gündeme taşındı.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Facia hafızalardan silinmedi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, maden işçilerinin daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, 26 Mart 1995 tarihinde Sorgun'da gerçekleşen maden kazasında hayatını kaybeden 37 madenciyi andı. Keven, bundan 24 yıl önce 26 Mart 1995 tarihinde Sorgun'da özel bir şirkete ait kömür ocağında yaşanan grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 37 madenciyi saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Keven, ‘’Mekânları cennet olsun, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Yozgat Valiliği'nden daha önce talep etmiş olduğum şehit madenci anıtının yapılmasını ve anılarının yaşatılmasını bir kez daha yetkililerden rica ediyorum. Ayrıca Sorgun'da bir avuç kömür için yerin derinliklerine inen madencilerimizin en sağlıklı şartlarda çalışmaları için güvenlik tedbirlerinin devamlı kontrol edilmesi konusunda yetkilileri uyarıyorum” dedi.

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