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EVLiLiK KORKUSU!

BU devirde evlilik de, evlilik sonrasında kurulan yuvanın devamlılığı da zor görünüyor.

EVLiLiK KORKUSU!

BU devirde evlilik de, evlilik sonrasında kurulan yuvanın devamlılığı da zor görünüyor.

03 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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EVLiLiK KORKUSU!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yozgat’ta evlenen çiftlerin sayısı ile birlikte boşanan çiftlerin sayında da azalma oldu. 2013-2017 yılları arasında Yozgat’ta evlenen çiftlerin sayısı yüzde 4,9, boşanan çiftlerin yüzere ise yüzde 13,4 oranında azaldı. Yozgat’ta 2013 yılında 4 bin 119 çift dünya evine girerken, geçtiğimiz yıl evlenen çiftlerin sayısı 3 bin 426’ya geriledi. Boşanan çiftlerin sayısında da azalma gözlendi. 2013 yılında 667 çift, geçtiğimiz yıl 480 çift boşandı. Evlilik ve boşanmalarda birden çok neden bulunuyor. Ancak, her iki gelişmeye de geçim derdi, gelecek kaygısı, ekonomik dar boğaz gibi konular doğrudan etki yaptığı kaydedildi. Yapılan bir araştırmada, ekonomik sıkıntıların aile kavramının büyük yara almasına yol açtığına dikkat çekildi. Aile kavramının, ciddi bir sarsılma içinde olduğunun altı çizilerek, özellikle ekonomik sorunların baş gösterdiği yıllarda boşanma sayılarının arttığı, aynı şekilde evlilik çağına gelen gençlerin de evlilikten çekindiği kaydedildi. Yıllar itibariyle Yozgat’ta 2013’de 667 çift, 2014’de 690 çift, 2015’de 649 çift, 2016’da 554 çift, 2017’de 480 çift boşandı. 2013 yılında 4 bin 119 çift evlendi. 2014 yılında bu sayı 4 bin 53, 2015 yılında 3 bin 875, 2016 yılında 3 bin 601, geçen yıl ise 3 bin 426 olarak gerçekleşti. Evlenme ve boşanma olaylarındaki gerilemenin bir diğer dedeni ise, Yozgat’taki göç olaylarıyla da ilintili olduğuna vurgu yapıldı.

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