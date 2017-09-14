Evler nostaljik oldu

Kırsalda nüfusu azalan Yozgat’ta köylerde ayakta kalan evlerin otantik eşyaları, geçmişi hatırlatarak zamana direnirken yılın belli dönemlerinde uğrayan ziyaretçilerini de nostaljik yolculuğa çıkarıyor.

Köylerden il merkezine göçen nüfusun bir kısmı, farklı vilayetlere de göçüyor. Özellikle kış aylarında köylerdeki nüfus azalırken, yaz aylarında köylerin nüfusu dışarıdan gelen Yozgatlılar ile yeniden artış gösteriyor.

Yılın belli aylarında kullanılan ve kapısı açılan köy evleri ise içerisinde barındırdığı nostaljik eşyalar, geçmişi yansıtan mimarisi ve geçmişte günlük hayatta kullanılan araç-gereçler ile ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Göç ve azalan nüfus sonucu kapılara vurulan kilitler paslanarak, fonksiyonunu yitirse de bağlandıkları yeri sımsıkı tutmaya devam ediyor.

Bazı beldeler ve köyler ise boşalan evlerdeki nostaljik eşyaları yeni kuşaklara aktarmak için Açıkhava müzesi veya müzeler oluşturuyor.

Yozgat’ın Bahadın ve Uzunlu Beldesi’nin yanı sıra İnceçayır Köyü ve Çekerek’in bazı köylerinde bulunan müzelerde bu eserler yeni kuşaklara ve ziyaretçilere sergileniyor.

Haber-Foto:Mustafa TEKER