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Evlat için çalışıyorlar

YOZGAT’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çalışarak giren kadınlar, çocuklarını büyütmek ve okutmak için fedakarca çalıştıklarını söyledi.

Evlat için çalışıyorlar

YOZGAT’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çalışarak giren kadınlar, çocuklarını büyütmek ve okutmak için fedakarca çalıştıklarını söyledi.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Evlat için çalışıyorlar

Yozgat’ta yufka açarak gözleme ve ekmek yapan Emine Erdal ve Ayşe Yorulmaz, yaklaşık 10 senedir çalıştıklarını, evlatlarını büyütüp okutmak için çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti. Annelik duygusunun ağır bastığını belirten fedakar anneler, “Kimseye muhtaç olmadan, helal yolla, helal rızık için çalışıyoruz. Yozgat’ta kadın kimliğiyle çalışmak ve üretmek ise zor” dedi.
Yozgat’ta peynir başta olmak üzere 5 senedir çeşitli süt ürünleri satan Ayla Yoldaş ise, 3 çocuk annesi olduğunu, soğuk-sıcak demeden hal girişinde tezgah açtığını, kimseye muhtaç olmamak adına rızkını kazandığını belirtti.

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