Evinin bahçesine dev maket yaptı

Yozgat’ın merkeze bağlı Sağlık köyünde yaşayan ve hayatında uçağa hiç binmeyen 69 yaşındaki İsmail Halıcı, çocukluktan beri gelen uçak özlemini dindirmek için kendi imkanlarıyla köydeki evinin bahçesine 8 metre uzunluğunda uçak maketi ve kulesi yaptı. İlerleyen yaşına rağmen hayal gücünü zorlayarak mühendislere taş çıkartan Halıcı, gerçeği aratmayan uçak maketini ve kulesini bir ay gibi kısa bir sürede tasarladı. Görenlerin ilgisini çeken dev uçak maketi ve kulesi ayrıca kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Maket kuleyi kuş yuvası şeklinde de tasarlayan Halıcı, onlarca kuşun yaz kış hem barınmasını sağlıyor hem de yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Çocukluktan beri hayalini kurduğu uçağın maketini ve kulesini köydeki evinin bahçesine yapan İsmail Halıcı yaptığı açıklamada, “Hayatımda uçağı çok merak ettiğim halde binemedim ama bir hayali gerçekleştirdim. Uçağa binmiş gibi oldum. Bir havaalanı meydana getirdim, radar sistemi kurdum, üzerine uçağı koydum böylece bununla yetindim kule yaptım. Geleni gideni uğurluyor hayal gücümü zorlayarak böyle bir şey yaptım. Uçağı çocukluktan beri merak ettim ve hayretle izledim. Bu nasıl gider nasıl uçar buna bir türlü erişemeyince ben de bunu imal edeyim dedim ve evimin bahçesine bir maket yaptım. Gören vatandaşlar çok güzel diyor. Bir de nasıl uğraştın bunla diyorlar. Vatandaşların dikkatini çekiyor ve Takdir edenler oluyor. Benim için bir hobi olduğu için bunu bir ay süre de yaptım. Aynı zamanda kulenin alt tarafları kuşlara ait... Kuşlar içinde barınma yerleri var. Artık uçağa binme hevesim çok kalmadı, hayal boşa çıktı, maketle yetiniyorum” dedi.

Köy halkı ise uçak maketini ve kulesini gören vatandaşların ilgisini çektiğini belirterek uçak maketiyle fotoğraf çektirdiklerini söyledi.