Evinde Tilki besliyor

Yaklaşık 1,5 aydır her gece şantiyedeki odasına gelen tilkiyi elleriyle besleyen Coşar, alışveriş yaparken de davetsiz misafirinin ihtiyaçlarını unutmuyor. Coşar, tilki ile karşılaşmadan önce haftada bir iki defa uğradığı şantiyeye, artık her gün gittiğini söyledi. Hayvanı, peynir, ton balığı, tavuk, sucuk ve yaptığı yemeklerle beslediğini anlatan Coşar, "Tilkiyi ilk gördüğümde çok şaşırdım, kedi zannettim, sonra yiyecek verdim. Ondan sonra da tilki her gece gelmeye başladı, onunla dost olduk. Misafirim oluyor, yiyeceğimi paylaşıyorum. Buralarda 1-1,5 saat dolaşıyor, karnını doyuruyor, evine gidiyor" diye konuştu. Coşar, tilkiyle dostluğunu kamerayla da kaydettiğini, zaman zaman öz çekim yaptığını dile getirerek, "Marketten alışveriş yaparken biraz fazla alıyorum. Marketçi neden yiyecekleri fazla aldığımı soruyor, ben de 'misafirim var' diye anlatınca gülüyor. Hayvanları çok severim ama bu tilki beni daha çok sevdi gibi. Dost gibi geldi, düşman gibi gelmedi. Bizim burada çalacak tavuk da yok, bol bol taş var. Dostane gelmesi beni şaşırttı. Odamda otururken sürekli müzik dinlerim, belki onun da hoşuna gitmiştir" dedi.