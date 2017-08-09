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Evde yaptılar alanda yarıştılar

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında geleneksel Yozgat ev baklavaları yarışması düzenlendi.

Evde yaptılar alanda yarıştılar

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında geleneksel Yozgat ev baklavaları yarışması düzenlendi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Evde yaptılar alanda yarıştılar

Yozgatlı hanımlar maharetlerini konuşturarak hazırlamış olduğu baklavaları jüriye takdim ederek derece elde etmeye çalıştı.
Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşen yarışmaya Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın yanı sıra çok sayıda Yozgatlı vatandaşlar ve kadınlar katılım gösterdi.
Yarışmanın jüri üyeliğini ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşkun ve usta aşçılardan Murat Yaniçum yaptı. 
Hazırlanan baklavalar tek tek jüriye takdim edilirken, jüri üyeleri de baklavaları, görsellik, malzeme kullanımı, pişme ve lezzet bakımından hassas bir değerlendirmeyle derecelendirdi.
Yarışma sonunda dereceye giren ilk üç baklava sahibi hanımlara Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından çeyrek altın hediye edildi. 
Başkan Kazım Arslan ve vatandaşlarda yarışmaya katılım gösteren baklavaları tadarak, lezzetlerini kontrol etti. 
Belediye Başkanız Kazım Arslan, Yozgat yöresine ait geleneksel ev baklavasının maharetli ev hanımları tarafından yapılarak, Cumhuriyet Alanı'nda yarıştıklarını söyledi. 
Başkan Kazım Arslan, "Jürimiz hassas bir değerlendirme yaptı. Gerçekten de birinci, ikinci ve üçüncü olan baklavalarımız lezzetleriyle dikkat çekiyor. Tabi diğer baklavalarımızda çok nefis. Jürimiz zaten seçim yapmakta birazcık zorlandı. Yarışmaya katılım gösteren tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


 

Son Güncelleme: 09.08.2017 10:29
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