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Evde bakım hizmeti

YOZGAT Belediyesi, yaşlı, engelli ve hastalara yönelik ‘Evde Ücretsiz Berber’ hizmetini başlattı.

Evde bakım hizmeti

YOZGAT Belediyesi, yaşlı, engelli ve hastalara yönelik ‘Evde Ücretsiz Berber’ hizmetini başlattı.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Evde bakım hizmeti

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen proje çerçevesinde, belirli aralıklarla evlerinde ziyaret edilecek olan yaşlı, engelli ve hastaların saç ve sakal tıraşları yapılacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, çalışmanın sosyal belediyecilik anlayışı gereği ortaya konulduğunu belirterek, ilk etapta sadece erkeklere yönelik başlatılan hizmetin kısa sürede kadın kuaför aracılığıyla da sürdürüleceğini söyledi. Başkan Köse, engellilerin, yaşlı ve hastaların pek çok kişisel ihtiyaçlarını akrabalarının yardımı sayesinde yapmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Köse, ‘’Biz de özellikle berber hizmeti konusunda bu insanlarımıza yardımcı olmak istedik ve projeyi başlattık. Yozgat Belediyesi olarak halkımıza verdiğimiz değeri göstermek ve yaşamlarını kolaylaştıracak katkılar sunabilmek için çeşitli projeleri hayata geçirmeye başlıyoruz. Gözlemlerimiz sonucu bu kapsamda yürütülecek bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Yaşlı ve engelliler ile felçli, evden çıkamayacak derecede hasta olanlara yönelik ücretsiz berber hizmeti veriyoruz. Belediyemizin görevli berberi bu vatandaşlarımızı evinde tıraş ediyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yozgat Belediyesi
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