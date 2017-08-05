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Erkekliğe ilk adımı attılar!

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 18'inci Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında 62 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. 

Erkekliğe ilk adımı attılar!

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 18'inci Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında 62 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Ağustos 2017 Cumartesi 07:00
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Erkekliğe ilk adımı attılar!

18. Uluslararası Sürmeli Kültür-Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 62 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Program öncesinde, Edirne'den gelen Anadolu Folklor Vakfı Topluluğu gösteri sundu. Düzenlenen sünnet şölenine katılan çocuklar, keyifli anlar yaşarken 62 çocuğun hafta içerisinde sünnet olacağı öğrenildi. Sünnet şöleninin ardından çocuklar Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan ile hatıra fotoğrafı çekindi. Daha sonra şölene katılan vatandaşlara ikramda bulunuldu.
 

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