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Erkekleri aratmadı

Kurban Bayramı’nda pek çok acemi kasap hastanenin yolunu tutarken Bursa’da bir kadın kasap erkeklere taş çıkardı. Yozgatlı olduğu öğrenilen Ayşe Akdoğdu, el çabukluğu ile de dikkat çekti.

Erkekleri aratmadı

Kurban Bayramı’nda pek çok acemi kasap hastanenin yolunu tutarken Bursa’da bir kadın kasap erkeklere taş çıkardı. Yozgatlı olduğu öğrenilen Ayşe Akdoğdu, el çabukluğu ile de dikkat çekti.

05 Eylül 2017 Salı 07:00
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Erkekleri aratmadı

Bursa Osmangazi ilçesinde bulunan Soğanlı Pazar Alanında kadın kasaplar erkeklere taş çıkarttı. Yozgatlı 60 yaşındaki Ayşe Akdoğu, büyükbaş hayvanı kesildikten sonra parçalarına ayırdı. 7 kişi bir araya gelerek büyükbaş hayvan hissesine girdiklerini belirten Akdoğu, “Her sene kurbanı ben kesiyorum. Yozgat’ta hayvanların içinde büyüdüğüm için kolaylıkla bu işlemi gerçekleştiriyorum” dedi.

Kurban kesim alanında kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçan koç, kısa süreli panik yaşattı. Peşinden sahiplerini koşturan koç, daha sonra bir boğanın altına girerek yakalandı. Boğanın altından çıkartılan kurbanlık koç, kesim alanına götürüldü.

Ayrıca kurban kesim alanlarında ve kurban pazarlarında da bugün satışlar devam etti. Daha önce satılamayan koç, keçi, danalar alıcılarını bekledi. Bazı vatandaşlar ise aldıkları kurbanlıkları omuzlarında taşıdı.

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