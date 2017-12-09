Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -8°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107921
ALTIN
153.987
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1410
EURO
4.5054

-Erdem ve Medeniyet faaliyetlerine başladı

YOZGAT’ta sivil toplum kuruluşları arasına yeni bir dernek daha dahil oldu. Erdem ve Medeniyet Derneği kuruluş sürecini tamamlayarak etkinliklerine başladı.

-Erdem ve Medeniyet faaliyetlerine başladı

YOZGAT’ta sivil toplum kuruluşları arasına yeni bir dernek daha dahil oldu. Erdem ve Medeniyet Derneği kuruluş sürecini tamamlayarak etkinliklerine başladı.

09 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
0 Okunma
-Erdem ve Medeniyet faaliyetlerine başladı

Derneğin kurucu Başkanı eğitimci Adil Arslan, Erdem ve Medeniyet Derneği’nin mevcut hiçbir dernek, vakıf ya da siyasi kuruluşun şubesi veya temsilcisi olmadığını, Yozgat merkezli özgür ve özgün bir dernek olduğunu bildirdi. Dernek Başkanı Adil Arslan, Yozgat’ın fikir, ilim, sanat ve edebiyatına imkanlar ölçüsünde yapılacak katkılarla katkı sunacaklarını belirtti. Arslan, bu kapsamda bugün saat 14.00’de İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat’ın konuşmacı olarak katılacağı konferansa tüm Yozgat halkını davet etti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Gizli kahramanlar
-Gizli kahramanlar
-Yol can alıyor
-Yol can alıyor
-Trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
-Trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Aşiyan konağı işçinin olacak
Aşiyan konağı işçinin olacak
-Kış pazarı
-Kış pazarı
BAHADIN’A KADIN ELi
BAHADIN’A KADIN ELi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim