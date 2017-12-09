-Erdem ve Medeniyet faaliyetlerine başladı

Derneğin kurucu Başkanı eğitimci Adil Arslan, Erdem ve Medeniyet Derneği’nin mevcut hiçbir dernek, vakıf ya da siyasi kuruluşun şubesi veya temsilcisi olmadığını, Yozgat merkezli özgür ve özgün bir dernek olduğunu bildirdi. Dernek Başkanı Adil Arslan, Yozgat’ın fikir, ilim, sanat ve edebiyatına imkanlar ölçüsünde yapılacak katkılarla katkı sunacaklarını belirtti. Arslan, bu kapsamda bugün saat 14.00’de İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat’ın konuşmacı olarak katılacağı konferansa tüm Yozgat halkını davet etti.

